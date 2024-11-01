Батут и канаты установили на детской площадке в Подольске

На детской площадке в микрорайоне Силикатная на улице Почтовая, 8 установили новый батут и подвесные канаты. Местные жители обратились с просьбой об обновлении, и теперь дети смогут играть на более разнообразном и безопасном оборудовании.

Заместитель главы городского округа Подольск Анжела Студеникина лично проверила состояние обновленной площадки в ходе обхода территории вместе с депутатом Виктором Щукиным и другими специалистами. Они оценили содержание дворов и сквера у Дворца творчества молодежи, а также осмотрели систему вывоза мусора в районе.

Все замечания и предложения, полученные в ходе проверки, уже переданы профильным службам для оперативного решения.

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