Бассейн в Чехове открыли после технического обслуживания

Бассейн Дворца спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова 8 июля закрыли на сезонный профилактический перерыв почти на месяц, однако по техническим причинам запланированное открытие пришлось перенести на неделю. С 4 августа все желающие вновь могут посетить учреждение.

В бассейне спортивного учреждения круглый год проходят тренировки и соревнования для учеников школ синхронного плавания, водного поло. Также здесь сдают нормативы оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».

Ежедневно тут занимаются плаванием молодежь и взрослые в режиме свободного посещения, а также пенсионеры и льготники в рамках программы «Добрые часы». С графиком работы бассейна можно ознакомиться на официальном сайте Дворца спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова.

Создание условий для занятий физической культуры и спортом являются частью региональной программы «Спорт Подмосковья».