Бассейн отремонтируют в детскому саду «Сказка» в Черноголовке

В округе полным ходом идут работы по капитальному ремонту бассейна в детском саду «Сказка», который планируется завершить до конца текущего года. В ходе ремонта будут полностью обновлены чаша бассейна, санузел, узел подачи воды и потолок.

«Этап демонтажа уже успешно завершен, и в настоящее время ведутся активные работы по отделке помещений,» — сообщил глава округа Роман Хожаинов.

Также он добавил, что администрация округа уделяет особое внимание качеству выполняемых работ и стремится обеспечить максимальный комфорт для воспитанников детского сада. Окончание всех работ и открытие обновленного бассейна запланировано на конец года.

Необходимость ремонта бассейна возникла в ноябре прошлого года, когда чаша бассейна вышла из строя. Родители воспитанников детского сада обратились в администрацию с вопросами и пожеланиями по скорейшему восстановлению бассейна. Администрация округа оперативно отреагировала на обращения граждан и приняла необходимые меры для решения проблемы.

