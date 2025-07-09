Бассейн «Олимпийский» в Чехове закрыли на профилактику до 27 июля

Бассейн во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове закрыли на профилактику. Об этом сообщили в учреждении.

В это время сотрудники проведут техническое обслуживание оборудования.

«Уважаемые жители муниципального округа Чехов, сообщаем вам о том, что с 8 по 27 июля бассейн Дворца спорта „Олимпийский“ имени В. С. Максимова будет закрыт по причине проведения профилактических работ», — говорится в объявлении.

В бассейне «Олимпийского» круглогодично тренируются и соревнуются воспитанники секций синхронного плавания, водного поло, а также сдают нормативы ГТО. Помимо этого, плаванием здесь занимаются жители Чехова, а в «добрые часы» пенсионерам и льготным категориям граждан предоставляют скидку.

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