Бассейн «Бригантина» в Мытищах откроют после реконструкции 1 августа

Реконструкция бассейна «Бригантина» в Мытищах близится к завершению. Уже в августе здесь пройдут соревнования с участием сильнейших спортсменов региона и страны.

На данный момент завершается покраска полов, подготавливается вода в бассейне, устанавливаются радиаторы отопления. Уже запущена система вентиляции. Обновляются и входные группы бассейна, что создаст комфортные условия для посетителей.

Спортивная школа Мытищ по плаванию уверенно занимает лидирующие позиции в Подмосковье, и обновленный бассейн «Бригантина» поможет спортсменам добиться новых побед. Завершение всех работ запланировано на 1 августа.

В начале следующего месяца пройдет торжественный заплыв воспитанников школы по плаванию, который станет ярким событием и символом нового этапа в развитии спортивной инфраструктуры города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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