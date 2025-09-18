Баскетбольный турнир в честь освобождения Новороссийска прошел в Химках

Мероприятие состоялось в спортивном комплексе «Планерная» при поддержке администрации городского округа. Участникам напомнили о исторических событиях 1943 года перед началом соревнований.

Соревнования по баскетболу были приурочены к памятной дате — освобождению города-героя от немецко-фашистских захватчиков. В тяжелых боях на Малой земле советские войска не только выбили врага из Новороссийска, но и открыли путь к Таманскому полуострову.

«В Новороссийске бой шел за каждый метр земли. Турнир напомнил всем нам, что память жива тогда, когда ее передают через подобные мероприятия, спорт и общение», — рассказал депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

После исторической части спортсмены вышли на площадку, где их поддерживали родители и тренеры. Как отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева, в округе реализуется системная работа по патриотическому воспитанию через регулярные мероприятия, открытые уроки, кинопоказы и культурные события.