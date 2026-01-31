Баскетбольный турнир памяти тренера Владимира Астахова пройдет в Мытищах

В Подмосковье состоятся соревнования по баскетболу среди девушек 2014 года рождения. Турнир посвящен памяти тренера Владимира Астахова, который много лет работал в Мытищах.

Соревнования пройдут с 3 по 5 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». На площадку выйдут команды из Мытищ, Москвы, Краснодарского края и Нижегородской области.

«Владимир Константинович был настоящим наставником. Он учил не только играть в баскетбол, но и быть достойными людьми», — отметили организаторы.

Астахов воспитал несколько поколений спортсменов и внес большой вклад в развитие баскетбола в Мытищах.

Начало игр в 10:00. Вход для зрителей свободный.