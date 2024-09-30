Баскетбольный турнир памяти Александра Петренко провели в Химках

Турнир памяти капитана баскетбольного клуба «Химки» Александра Петренко провели в 14 раз. В спортивном центре встретились четыре команды: «Зенит-2», «Тамбов», «Университет-Югра» и «Химки».

Местный клуб встретился с командой из Сургута «Университет-Югра» в первый день соревнований. Подопечные Андрея Мальцева уверено вели игру с самого начала. Матч закончилась со счетом 74:70 в пользу «Химок». Успех команда одержала и на следующий день, сразившись с «Зенитом-2».

Продолжился турнир для местных игроков проигрышем. Ребята уступили «Тамбову» со счетом 60:74. Однако, результат первых матчей обеспечил «Химкам» досрочную победу.

Лучшего игрока соревнований отметили на торжественном награждении. Почетный титул турнира завоевал Глеб Суворов.

«Очень интересным был турнир. Мы увидели обновленный состав команды в деле, и еще увидел, как наша команда может феерить и хозяйничать на паркете под кольцами», — отметил болельщик баскетбольного клуба «Химки» Денис Сухарев.

Традиционный турнир памяти Александра Петренко — важнейший этап подготовки к началу сезона. Напомним, баскетболист трагически погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года.

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