Баскетбольный турнир памяти Александра Петренко прошел в Химках

С 27 по 29 сентября проходил XIV Баскетбольный турнир памяти капитана клуба «Химки» Александра Петренко. Его организовали Баскетбольном центре «Химки».

Команды «Зенит-2», «Тамбов», «Университет-Югра» и «Химки» встретились на паркете в преддверии нового спортивного сезона. Матчи прошли три дня: с 27 по 29 сентября. Вход на баскетбольные соревнования для горожан был свободный.

Напомним, что турнир памяти Александра Петренко традиционно проводят в Химках с 2007 года. Тогда игры впервые организовали на годовщину смерти капитана команды. Баскетболист трагически погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года.

Баскетбольный турнир памяти Александра Петренко проводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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