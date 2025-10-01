Баскетбольный клуб «Химки» проведет первый матч в новом сезоне Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» активно готовится к старту нового сезона Суперлиги. Игроки в своем первом матче встретятся с командой из Новосибирска.

Команда в этом сезоне усилилась. В ее состав вошли пять новых опытных и перспективных игроков: Владислав Одиноков, Павел Лобарев, Максим Прощенко, Артем Востриков и Максим Карванен. Главным тренером команды стал Глеб Плотников — выпускник баскетбольного клуба «Химки».

«С болельщиками „Химок“ я хорошо знаком еще со времен, когда выступал за молодежную команду, а позже, когда вернулся в клуб, — как ассистент главного тренера. Нас всегда очень здорово поддерживали трибуны», — рассказал Глеб Плотников.

Первая игра сезона с «Новосибирском» состоится 1 октября в 19:00 в Баскетбольном центре «Химки». Вход для желающих посмотреть на соревнование и поддержать команды — свободный.