Баскетбольный клуб «Химки» обыграл «Динамо» из Грозного со счетом 66:64

Четвертую победу подряд одержал баскетбольный клуб «Химки», одолев соперников из Грозного — команду «Динамо» со счетом 66:64. Это позволило химкинским спортсменам подняться на первую строчку чемпионата Суперлиги.

Турнир начался почти на равных. Попадание Павла Лобарева за две секунды до конца стартовой десятиминутки помогло команде «Химки» завершить четверть с результатом «+1».

Еще больший отрыв от соперников спортсмены обеспечили себе во второй четверти. Игра в атаке пошла у Виктора Заряжко, а оборона гостей стала практически непроходимой. Накануне большого перерыва баскетболисты из Химок организовали отрыв в десять очков. В итоге матч завершился со счетом 66:64 в пользу хозяев паркета.

Следующий домашний матч клуба «Химки» пройдет 25 октября. Баскетболисты сразятся с командой «ЦСКА-2». Матч стартует в 14:00 в баскетбольном центре «Химки». Вход свободный.