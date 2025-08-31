Баскетбольную площадку отремонтируют на Комсомольской набережной в Дубне

Демонтаж старых конструкций начался на открытой баскетбольной площадке в парковой зоне Дубны. Ее полностью отремонтируют и приведут в современный вид.

Площадку не использовали много лет. Сейчас она обветшала.

Специалисты уже приступили к демонтажу забора. Старые секции заменят на новые, из современных материалов.

Оформление будут выбирать вместе со спортсменами. В планах использовать площадку для двухсторонней игры «5 на 5».

Скоро дизайнеры подготовят эскиз. Здесь также планируют разместить дополнительное оборудование — столы для судей и скамейки, установить уличные антивандальные щиты, организовать освещение. Работы проводит Объединенный институт ядерных исследований.

«Важно, что обновленная баскетбольная площадка будет доступна не только спортсменам из ОИЯИ, но и всем горожанам», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Закрывать площадку будут только на ночь. Расписание работы разместят на входе.