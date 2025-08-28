Баскетбольная команда Химок выиграла в матче против спортсменов из Москвы

Команда «ЦСП-Химки» продолжает готовиться к чемпионату Высшей лиги и отборочному турниру на Кубок России. Баскетболисты провели первую товарищескую встречу.

Подготовил спортсменов к матчу против команды Team Team новый тренер — двукратный обладатель Кубка Европы, мастер спорта международного класса Егор Вяльцев.

«ЦСП-Химки» сейчас преимущественно состоит из молодых игроков 2002 года рождения. Ребята показали хороший уровень мастерства и обыграли противника со счетом 81:78.

Отметим, что сезон в Высшей лиге начнется в октябре, а уже в середине сентября спортсмены из Химок попробуют свои силы в отборочном турнире на Кубок России.

Напомним, что раннее баскетболисты «ЦСП № 5» сыграли против «МБА-МАИ-Юниор» на паркете соперника в Крылатском. Химчане также выиграли со счетом 59:75.