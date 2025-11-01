Баскетболисты открыли сезон Школьной лиги в Черноголовке

Матч по баскетболу прошел в формате 3×3 среди учащихся Черноголовской школы. С приветственным словом к участникам обратился глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов. Он подчеркнул значимость спорта в жизни молодежи, пожелав всем спортсменам упорной и честной борьбы.

«Этот новый формат спортивных мероприятий разработан с целью лучшего раскрытия спортивного потенциала школьников, выявления юных талантов и, конечно же, всесторонней популяризации физической культуры и здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Особая гордость проекта — это возможность для юных спортсменов брать пример с настоящих профессионалов», — сообщили в администрации округа.

Наставниками для участников станут олимпийские чемпионы. Соревнования в Школьной лиге охватывают четыре вида спорта: баскетбол, волейбол, футбол и шахматы.