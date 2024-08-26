Баскетболисты из Воскресенска выиграли суперкубок любительских лиг Москвы

В спорткомплексе «Территория мяча» прошел летний Суперкубок Москвы среди спортсменов любительских лиг. Команда «ВСК Химик» из Воскресенска показала впечатляющую игру и уверенно завоевала главный приз турнира.

С самого начала соревнований баскетболисты «ВСК Химик» продемонстрировали отличную форму и командное взаимодействие. Они быстро перехватили инициативу и с первой четверти уверенно вышли в лидеры. В финальном матче команда обыграла соперников из «Солянки» с разгромным счетом 81:49.

Мастера спорта продемонстрировали высокое мастерство и волю к победе, что позволило им стать чемпионами турнира. Теперь в коллекции «ВСК Химик» значится главный трофей — суперкубок Москвы.

Кроме того, по итогам соревнований лучшим игроком турнира был признан Александр Саунин, который стал настоящей звездой на паркете.

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