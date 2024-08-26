Баскетболисты из Воскресенска выиграли суперкубок любительских лиг Москвы

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В спорткомплексе «Территория мяча» прошел летний Суперкубок Москвы среди спортсменов любительских лиг. Команда «ВСК Химик» из Воскресенска показала впечатляющую игру и уверенно завоевала главный приз турнира.

С самого начала соревнований баскетболисты «ВСК Химик» продемонстрировали отличную форму и командное взаимодействие. Они быстро перехватили инициативу и с первой четверти уверенно вышли в лидеры. В финальном матче команда обыграла соперников из «Солянки» с разгромным счетом 81:49.

Мастера спорта продемонстрировали высокое мастерство и волю к победе, что позволило им стать чемпионами турнира. Теперь в коллекции «ВСК Химик» значится главный трофей — суперкубок Москвы.

Кроме того, по итогам соревнований лучшим игроком турнира был признан Александр Саунин, который стал настоящей звездой на паркете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

Жозеп Боррель — европейский камертон западного нацизма

Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency

Банкир спермы. Дети Дурова — сотня наследников или неприкрытая реклама?

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте