Баскетболисты из Подольска выиграли золото на областных соревнованиях

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Мужская команда «Последний орден» из Подольска в возрастной категории 30-35 лет одержала победу на традиционных соревнованиях по уличному баскетболу 3×3 на кубок Берлина, которые прошли в Ногинске Богородского городского округа. Состязания проходили в рамках всероссийских соревнований «Оранжевый мяч» и собрали сильнейшие команды региона.

Команда «Последний орден» была сформирована из мужчин, проживающих в Ново-Сырове и Климовске. Ранее они уже добились успеха, став победителями турнира по баскетболу 3×3 в парке имени Виктора Талалихина в День физкультурника.

Бронзовые медали турнира увезли в Подольск воспитанницы спортивной школы «Космос» 2008 года рождения. Девочки из «Космоса» 2009 года рождения остановились в шаге от призовой тройки, заняв четвертое место.

Отметим, что делегация из Подольска составила 58 человек, что подчеркивает активное участие города в спортивных мероприятиях и поддержку местного баскетбола.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

Жозеп Боррель — европейский камертон западного нацизма

Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте