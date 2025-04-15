Баскетболисты из Павловского Посада стали победителями областного турнира

В городском округе Мытищи прошел финал первенства Московской области по баскетболу среди юношей 2010 года рождения. Команда из Павловского Посада в четвертый раз выиграла золото.

На паркете встретились четыре сильнейшие команды из городов Мытищи, Люберцы, Раменское и Павловского Посада. Юные баскетболисты из Павловского Посада обыграли в полуфинале ребят из Раменского со счетом 93:55. А за звание лидеров турнира они сразились с соперниками из городского округа Мытищи и одержали победу 71:65.

Такой исход состязания позволит спортивной школе Павловского Посада формировать сборную Московской области в сезоне 2025–2026 годов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.