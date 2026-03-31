Баскетболисты из Мытищи стали победителями первенства ЦФО

В поселке Покровское завершился баскетбольный турнир под названием «На старт», посвященный памяти Давида Берлина. Команда Мытищинской школы олимпийского резерва по баскетболу уверенно прошла весь путь до высшей награды.

Команды юношей, родившихся в 2012 году, из Центрального федерального округа России приняли участие в соревнованиях. Баскетболисты из Мытищ на групповом этапе одержали победы над соперниками из Лыткарина с результатом 88:33 и Костромы со счетом 07:20, а в четвертьфинале не оставили шансов команде «Фрязино», выиграв со счетом 101:35. В полуфинале мытищинцы справились с люберецким клубом «Спартак», завершив встречу со счетом 67:32.

Самым напряженным и драматичным оказался финальный матч, в котором команда «Русичи» из Курска, также уверенно побеждавшая во всех своих предыдущих встречах, на протяжении трех четвертей держала равный счет с игроками из Мытищ. Однако в заключительной части игры мытищинским баскетболистам удалось вырваться вперед и одержать победу с итоговым результатом 65:56.