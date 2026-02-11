Баскетболисты из Мытищ заняли весь пьедестал на всероссийском соревновании

Юные спортсмены мытищинской СШОР по баскетболу привезли победу с Всероссийских соревнований в Хотьково. Турнир «Территория достижений» прошел 7 февраля, собрав команды из Московской области и Тулы.

Первое место завоевала команда «Мытищи», второе — «Мытищи-2». Соперниками наших спортсменов стали баскетболисты из московского «Ростка», тульского «Family Темп» и Химкинской СШОР № 1.

Тренер Ольга Лаптева воспитала победителей. Организаторы отметили и личные достижения игроков. Александр Гордеев получил звание самого ценного участника турнира. Его одноклубник Егор Артамонов признан лучшим игроком в составе «Мытищи», а Даниил Куфтин — в «Мытищах-2».

«Наша спортивная школа вырастила не одно поколение талантливых баскетболистов. Мы гордимся ребятами и их наставниками. Они достойно представляют округ на соревнованиях любого уровня», — отметила глава округа Юлия Купецкая.