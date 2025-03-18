Баскетболисты из Мытищ вышли в финал школьной лиги «КЭС-Баскет»

Завершился межрегиональный этап всероссийской школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», где юношеские команды Центрального федерального округа боролись за выход в финал. Команда мытищинской школы № 24 уверенно прошла турнир, одолев соперников.

Баскетболисты из Мытищ во время соревнований в Смоленске выиграли у команд из Липецкой, Курской и Костромской областей на групповом этапе.

В четвертьфинала они победили команду из Тулы, а в полуфинале — сверстников из Владимира. Единственное поражение произошло в финале, где хозяева турнира из Смоленской области одержали победу.

Несмотря на то, что юноши не смогли повторить успех своих сверстниц, которые заняли первое место в первенстве Центрального федерального округа, второе место обеспечило им выход во всероссийский финал, который пройдет в апреле в Самаре.

Участие в межрегиональном этапе «КЭС-Баскет» стало важным шагом в спортивной карьере юных баскетболистов из Мытищ, их достижения вдохновляют на новые победы и подтверждают развитие российского спорта.