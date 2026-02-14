Баскетболисты из Мытищ вышли в финал «Кубка Феникса»

1ные спортсмены мытищинской СШОР под руководством тренера Олега Барковского одержали победу на полуфинале межрегионального турнира «Кубок Феникса» в Ижевске. Соревнования среди юношей 2014 года рождения собрали восемь сильнейших команд со всей России.

В подгруппе А1 мытищинцы уверенно обыграли соперников из Тольятти, Екатеринбурга и Кирова. В финальных играх команда одолела пермскую СШОР «Олимпиец»-15 и ижевскую СШОР № 3 «Скала»-1, завоевав золото и путевку в финал турнира.

Также отмечены индивидуальные достижения юных спортсменов: Серафим Семенов признан лучшим игроком команды, Алексей Лимарев — лучшим центровым, а Дмитрий Лясников одержал победу в конкурсе «Американка».

Как ранее отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, СШОР по баскетболу — настоящая кузница чемпионов. Ее воспитанники прославляют Мытищи не только в регионе, но и далеко за его пределами.