Баскетболисты из Мытищ сыграют в финале областного первенства

Спортсменам из «Мытищ» предстоит сыграть с красногорской командой «Зоркий». Первая игра состоится 22 марта в спортивном центре «Строитель».
Дан старт играм серии плей-офф чемпионата Подмосковья по баскетболу. Участвуют в матчах мужские команды. Четвертьфинал баскетболисты из Мытищ сыграли с командой «Орбита» из Дзержинского, повторив прошлый сезон. Похожи матчи были и сценарием игры, и даже результатами. Мытищинские спортсмены победили со счетом 84:69. Домашний матч также увенчался успехом: 82:69.
Впереди игра с баскетбольной командой «Зоркий» из Красногорска. Состоится она 22 марта в 14.30 в спортивном комплексе «Строитель». Тренеры и болельщики в победе мытищинских спортсменов не сомневаются, ведь из матча в матч они доказывают свою амбициозность и профессионализм. Сейчас перед баскетболистами стоит важная задача — стать финалистами областного чемпионата.
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