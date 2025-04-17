Баскетболисты из Мытищ стали призерами первенства Московской области

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Матчи финального этапа первенства Московской области прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Мытищах. Коллективы специальной школы олимпийского резерва по баскетболу участвовали в соревнованиях.

Спортсмены из Мытищ представляли свою школу. Они столкнулись в полуфинальном поединке с сильной командой «Спартак» из Люберец. Ребята не смогли одержать верх в этой непростой встрече. Однако в матче за третье место они показали все свои лучшие качества и уверенно переиграли сверстников из Сергиева Посада, завоевав бронзовые медали турнира.

Более старшие команды продемонстрировали впечатляющую игру в полуфинале, где одержали победу над люберецкой командой. Это было важное достижение, которое вселило уверенность в наших спортсменов. Однако финальная игра против команды из Павловского Посада оказалась настоящим испытанием. Наши ребята не смогли дожать соперников и в итоге завоевали серебряные награды.

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