Баскетболисты из Мытищ стали призерами первенства Московской области

Спортсмены из Мытищ представляли свою школу. Они столкнулись в полуфинальном поединке с сильной командой «Спартак» из Люберец. Ребята не смогли одержать верх в этой непростой встрече. Однако в матче за третье место они показали все свои лучшие качества и уверенно переиграли сверстников из Сергиева Посада, завоевав бронзовые медали турнира.

Более старшие команды продемонстрировали впечатляющую игру в полуфинале, где одержали победу над люберецкой командой. Это было важное достижение, которое вселило уверенность в наших спортсменов. Однако финальная игра против команды из Павловского Посада оказалась настоящим испытанием. Наши ребята не смогли дожать соперников и в итоге завоевали серебряные награды.