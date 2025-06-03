Баскетболисты из Мытищ стали победителями турнира в Казани

Команда Специальной школы олимпийского резерва по баскетболу из Мытищ приняла участие в турнире Basket CUP в Казани. Спортсмены одержали победу среди юношей 2012 года рождения.

Баскетбольный турнир стал настоящим спортивным событием, собравшим под одной крышей сильнейшие команды из разных спортивных школ и школ олимпийского резерва.

Баскетболисты из Мытищ сразились с соперниками, представляющими регионы России, включая Москву, Московскую область, Ханты-Мансийск, Воронеж, Ижевск, Якутск, Астрахань и Орел. Ребята продемонстрировали отличную игру на протяжении всего турнира и стали лидерами своей группы.

Мытищинская команда в финальном матче встретилась с представителями столичной специальной школы олимпийского резерва «Гольяново». Это противостояние стало кульминацией турнира, и баскетболисты из Мытищ показали выдающийся уровень игры, одержав уверенную победу с впечатляющим счетом 52:31.



Два представителя команды из Мытищ — Никита Балагуров и Святослав Попов — вошли в число пяти лучших игроков турнира. Их мастерство и талант не остались незамеченными, и они внесли значительный вклад в успех команды. Этот результат стал не только личной победой спортсменов, но и гордостью для всей мытищинской спортивной школы.