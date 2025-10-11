Баскетболисты из Мытищ прошли в полуфинал первенства России

В селе Покровское Одинцовского городского округа прошли межрегиональные соревнования среди баскетбольных команд юниоров до 17 лет. В турнире приняли участие восемь команд из Московской, Воронежской, Ярославской, Тверской, Белгородской и Курской областей. Они боролись за выход в следующий этап первенства России.

Команда спортивной школы олимпийского резерва в Мытищах выступила в составе сборной Московской области-2. В групповом этапе ребята заняли второе место и встретились в полуфинале со сборной Подмосковья-1. Соперники победили в схватке, однако в игре за третье место спортсмены из Мытищ показали отличную игру и победили сборную из Тверской области со счетом 81:45.

В результате ребята завоевали путевку в полуфинал первенства России. Призовые места достались командам Подмосковья, что свидетельствует о высоком уровне подготовки спортсменов в области.