Баскетболисты из Мытищ прошли в плей-офф чемпионата Московской области

Первая игра финала плей-офф чемпионата Московской области среди мужских баскетбольных команд состоялась в Коломне. Местный клуб «Авангард» принимал у себя на площадке баскетбольную команду «Мытищи». Эти два спортивных объединения встретились, чтобы определить сильнейшего и выявить победителя соревнования.

Стартовый отрезок матча оказался весьма удачным для мытищинской команды. Спортсмены продемонстрировали отличную игру, и после первой четверти они уверенно вели с разницей в 14 очков. Это создало хорошую основу для победы в мероприятие. Спортсмены из Коломны, несмотря на свои усилия, пытались переломить ход игры и сократить отставание в счете, но им не удалось добиться значительных успехов. Игра завершилась со счетом 79:67 в пользу баскетбольной команды «Мытищи», это стало важной победой для команды в финальной серии.

Теперь внимание всех болельщиков приковано к ответному матчу, который пройдет на паркете спортцентра «Строитель» 19 апреля. Начало встречи запланировано на 15:00, и все желающие смогут прийти поддержать команду Мытищ в поединке.