Баскетболисты из Мытищ приняли участие во всероссийских соревнованиях

Соревнования для школьных команд под названием «КЭС-Баскет» проводятся в России с 2007 года. Команды мытищинской школы № 24 представляли Московскую область на этом турнире.

Финальный этап турнира «КЭС-Баскет» в этом году прошел в Самаре, где участвовали по 20 команд среди юношей и девушек. Баскетбольная команда из Мытищ прошла через строгий отбор на муниципальном, региональном и межрегиональном уровнях.

Юноши не смогли показать хорошие результаты на групповом этапе и сразу попали в утешительный финал, где одержали две победы и заняли 17-е место. Девушки же выступили значительно лучше. Они уверенно выиграли свою группу, одержали волевую победу в четвертьфинале против сборной Владимирской области и вышли в полуфинал.

Перед решающей четвертью матча с командой кемеровской гимназии № 25 спортсменки из Мытищ вели с разницей в шесть очков, но в конце встречи упустили свое преимущество. Это досадное поражение могло сказаться на настроении команды перед игрой за третье место. Баскетболистки из Мытищ ранее обыграли команду из школы № 1 города Ливны Орловской области, однако на всероссийских соревнованиях в матче за бронзу сильнее оказались соперницы. Итогом стало четвертое место в турнире.