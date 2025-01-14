Баскетболисты из Мытищ обыграли команду «УОР № 3» из Химок

После новогоднего перерыва возобновилось первенство Московской области по баскетболу среди команд Суперлиги, где участвовала сборная из Мытищ. Мытищинская команда обыграла спортсменов из Химок со счетом 91:66.

Три победы подряд перед перерывом вселили уверенность в игроков. Домашняя встреча с командой «УОР № 3» из Химок была значимой для обоих коллективов: спортсмены из Мытищ стремились закрепить успех, а химкинские ребята пытались остановить серию поражений. Равное количество побед и поражений, по пять у каждой, были у команд к началу матча.

«УОР № 3» в первом круге обыграл баскетбольную команду «Мытищи» со счетом 79:75, поэтому спортсмены на своем паркете настроились на победу. Реванш оказался более чем убедительным: первая четверть завершилась со счетом 25:8, что задало тон всей игре. Состав из Мытищ лишь наращивал свое преимущество, одержав итоговую победу со счетом 91:66.

Лидеры мытищинского клуба показали великолепную игру. Капитан команды Джошгун Алиев набрал 28 очков, а Александр Тихонин — 22, что в сумме составило 50 очков.