Баскетболисты из Мытищ обыграли команду «УОР № 3» из Химок

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

После новогоднего перерыва возобновилось первенство Московской области по баскетболу среди команд Суперлиги, где участвовала сборная из Мытищ. Мытищинская команда обыграла спортсменов из Химок со счетом 91:66.

Три победы подряд перед перерывом вселили уверенность в игроков. Домашняя встреча с командой «УОР № 3» из Химок была значимой для обоих коллективов: спортсмены из Мытищ стремились закрепить успех, а химкинские ребята пытались остановить серию поражений. Равное количество побед и поражений, по пять у каждой, были у команд к началу матча.

«УОР № 3» в первом круге обыграл баскетбольную команду «Мытищи» со счетом 79:75, поэтому спортсмены на своем паркете настроились на победу. Реванш оказался более чем убедительным: первая четверть завершилась со счетом 25:8, что задало тон всей игре. Состав из Мытищ лишь наращивал свое преимущество, одержав итоговую победу со счетом 91:66.

Лидеры мытищинского клуба показали великолепную игру. Капитан команды Джошгун Алиев набрал 28 очков, а Александр Тихонин — 22, что в сумме составило 50 очков.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте