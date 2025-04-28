Баскетболисты из Люберец стали призерами первенства ЦФО

Первенство Центрального федерального округа по баскетболу среди юношей в возрасте до 11 лет, посвященное памяти Давида Берлина, завершилось в Твери. Городской округ Люберцы на турнире представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак».
Люберецкие баскетболисты одержали в турнире семь победы, уступив лишь спортсменам из Тулы, и стали серебряными призерами. В символическую пятерку лучших игроков первенства вошел люберчанин Владислав Гусев.
Глава городского округа Владимир Волков поздравил с таким высоким результат ребят и их наставников Юлию Сергееву и Ангелину Нагаеву.
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