Баскетболисты из Люберец стали призерами первенства ЦФО

Первенство Центрального федерального округа по баскетболу среди юношей в возрасте до 11 лет, посвященное памяти Давида Берлина, завершилось в Твери. Городской округ Люберцы на турнире представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак».

Люберецкие баскетболисты одержали в турнире семь победы, уступив лишь спортсменам из Тулы, и стали серебряными призерами. В символическую пятерку лучших игроков первенства вошел люберчанин Владислав Гусев.

Глава городского округа Владимир Волков поздравил с таким высоким результат ребят и их наставников Юлию Сергееву и Ангелину Нагаеву.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.