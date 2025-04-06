Баскетболисты из Люберец стали призерами первенства Московской области

Команда юношей спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» из городского округа Люберцы завоевала серебряные медали на первенстве Московской области по баскетболу сезона 2024/25 годов. Финальный этап турнира, известный как «Финал четырех», состоялся в городе Химки.

Соревнования проходили в самой старшей возрастной категории среди юношей 2007 года рождения и младше, сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации округа.

В полуфинале люберецкая команда обыграла хозяев площадки, обеспечив себе выход в главный матч соревнований. В финале спортсмены из Люберец встретились с командой из Мытищ. Несмотря на напряженную борьбу, баскетболисты «Спартака» уступили соперникам и заняли второе место.

Отметим, что в символическую пятерку лучших игроков турнира вошел представитель команды из Люберец — Сергей Семенцул. Тренерами серебряных призеров являются Ольга Дудко и Станислав Кошелев.