Баскетболисты из Люберец стали лучшими на турнире «Подмосковная Звезда»

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» из городского округа Люберцы завоевали первое место на турнире по баскетболу «Подмосковная Звезда». Соревнования проходили в Серпухове с 15 по 17 декабря и собрали множество юных спортсменов.

Команда юношей 2013 года рождения, представлявшая спортивную школу олимпийского резерва «Спартак», продемонстрировала выдающуюся игру и командный дух, одержав победы во всех матчах турнира. Их яркие выступления не оставили соперникам ни единого шанса.

«СШОР "Спартак" представили на соревнованиях команда юношей 2013 года рождения, которая уверенно прошла турнирную дистанцию, одержав победы во всех играх и заняв первое место», — сообщили в спортивной школе.

Тренер команды Руслан Кирильчатенко отметил, что ребята продолжают уверенно двигаться к новым вершинам и показывают отличные результаты. Спортивная школа гордится достижениями своих воспитанников и надеется на дальнейшие успехи в будущем.