Баскетболисты из Коломны победили на международных летних играх АРКС

Команда из Коломны приняла участие в масштабных соревнованиях по баскетболу. Они состоялись в спортивном комплексе «Лужники» в Москве. Спортсмены завоевали золотые медали.

Участниками турнира стали около 100 компаний и более 2500 человек. Они представили 30 видов спорта.

Коломну на состязаниях представила сборная Коломенского завода. Она дебютировала на играх и успешно преодолела серию сложных матчей.

Сначала ребята победили команду «Норильский Никель» со счетом 51:19, затем сборную Уральского авиазавода с итогом 45:39 в овертайме. В полуфинале они продемонстрировали преимущество над командой АО ВСК, здесь счет составил 31:26.

В финале спортсмены из Коломны встретились с командой молодых игроков НИИ прикладной химии из Подмосковья, выпускников МГАФК. В итоге сборная Коломенского победила со счетом 62:53. Участники получили звание чемпионов и золотую медаль турнира.