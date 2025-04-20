Баскетболисты из клуба «Мытищи» победили на первенстве Московской области

Клуб «Мытищи» не очень удачно выступил в регулярном сезоне главной баскетбольной лиги Подмосковья. Ребята заняли только третье место в итоговой таблице. Однако к решающим матчам спортсмены подошли в своей лучшей форме.

Баскетболисты из Мытищ обыграли в четвертьфинале «Орбиту» из Дзержинского, а в полуфинале — команду «Зоркий» из Красногорска. Предстояло закрепить успех на домашнем паркете, выиграв у коломенского «Авангарда». Спортсмены из Мытищ с первых минут матча не оставили соперникам ни единого шанса на успех. Игра завершилась со счетом 72:63, принеся «Мытищам» золото чемпионата Московской области.