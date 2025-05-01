Баскетболисты из Химок сразятся с командой «Зенит-2» из Санкт-Петербурга 2 и 4 мая

В рамках серии чемпионата Суперлиги баскетбольный клуб «Химки» встретится с питерской командой «Зенит-2». Участники сразятся за бронзовые медали состязаний 2 и 4 мая.

Последний матч между командами состоялся в марте в рамках регулярного сезона Суперлиги. Тогда баскетболисты из Химок под руководством Андрея Мальцева победили со счетом 91:78. По итогам регулярного сезона химкинский клуб стал обладателем третьего места в турнирной таблице, заработав 52 очка. Команда из Санкт-Петербурга вышла в плей-офф с четвертого места с пятьюдесятью очками.

Отметим, что баскетболисты сразятся по системе 2-2-1 до трех побед. Матчи проведут в Баскетбольном центре «Химки» 2 и 4 мая в 14:00. Вход для всех желающих свободный, возрастные ограничения 0+

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