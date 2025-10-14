Баскетболисты из Химок одержали победу над командой «Зенит-2»

Победа в стартовой выездной игре чемпионата была добыта в напряженном противостоянии с дублем питерского «Зенита». Решающим для подопечных Глеба Плотникова стал уверенный рывок в заключительной четверти встречи.

На площадке соперника химкинские баскетболисты переиграли местный клуб «Зенит-2» с итоговым счетом 67:60. Первая четверть матча не выявила лидера, а ближе к концу второй половины инициатива перешла к команде из Подмосковья, однако существенного отрыва ей создать не удалось.

После перерыва игрокам «Химок» удалось оторваться на 10 очков, но после взятого соперником тайм-аута гости сумели сравнять счет. В финальном отрезке игры питерцы ненадолго вышли вперед, однако химчане смогли не только перехватить инициативу, но и создать восьмиочковое преимущество, которое удерживали до самой сирены.

«Поздравляю всех игроков и болельщиков с этой победой, она далась нам непросто. В концовке мы оказались более мастеровитыми и удачливыми, благодаря чему довели дело до победы», — отметил главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Глеб Плотников.

Следующий поединок в рамках чемпионата Суперлиги команда проведет 16 октября в Грозном. Соперником «Химок» станет местный баскетбольный клуб «Динамо». Начало матча запланировано на 19:00, трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте.