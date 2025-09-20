Баскетболисты из Химок обыграли сургутский «Университет‑Югра»

Баскетбольный клуб «Химки» стартовал с победы на турнире памяти Александра Петренко. В первом матче турнира на своем паркете химчане обыграли сургутский «Университет‑Югра» со счетом 80:59.

Ежегодный турнир в честь капитана «Химок» собрал четыре команды Суперлиги сезона‑2025/2026: приморское «Динамо», «Тамбов», «Университет‑Югра» и хозяев — «Химки». Эти встречи станут для команды важной проверкой перед началом официального чемпионата.

Напомним, 20 сентября, в 17:00 мск «Химки» встретятся с «Тамбовом», а в заключительном матче турнира хозяевам предстоит игра с приморским «Динамо» 21 сентября в 17:00 мск. Трансляции всех поединков доступны в группе БК «Химки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.