Баскетболисты из Химок обыграли соперников из Иркутска со счетом 77:76

На выездном матче чемпионата Суперлиги баскетболисты из клуба «Химки» одержали победу над оппонентами из команды «Иркут». Игра завершилась со счетом 77:76.

В первой половине матча подопечные Андрея Мальцева уступили игрокам из Иркутска восемь очков. Но техничная игра Кирилла Попова, Евгения Фидия и Сергея Михалева позволила команде догнать соперников: в последней четверти «Химки» вырвались вперед.

Еще один выездной матч баскетболисты из Химок проведут 23 марта. Спортсмены сразятся с командой «Динамо» из Владивостока. Старт игры назначили на 10:15, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте команды.

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