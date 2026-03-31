Баскетболисты из Чехова стали призерами регионального этапа

30 марта стартовал региональный этап соревнований по четырем видам спорта. Команды Чехова начали турнир с баскетбола и пробились в суперфинал во втором дивизионе.

В состязаниях второго дивизиона Чехов выступает вместе с командами из Серебряных Прудов, Подольска, Ступина, Одинцова и Домодедова. Округ представляют сборные средних школ № 10 и № 3.

Первыми на площадку вышли баскетболисты. Юноши и девушки из школы № 10 успешно провели стартовые матчи и обыграли соперников из Серебряных Прудов, что позволило пройти во второй круг. Далее турнир для команд сложился по-разному.

Девушки завершили выступление после поражения в следующей игре. Юношеская команда продолжила борьбу и одержала победы над соперниками из Подольска и Ступина. В четвертом матче чеховские баскетболисты уступили команде из Одинцова, после чего сыграли дополнительную встречу с представителями Домодедова.

Решающая игра завершилась победой Чехова и обеспечила выход в суперфинал. В финальном поединке команда снова встретилась с соперниками из Одинцова и уступила с минимальной разницей — 9:12.