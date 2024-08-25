Баскетболисты из Богородского округа выиграли Кубок имени Давида Берлина

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

​Кубок имени Давида Берлина по уличному баскетболу собрал в Ногинске более 250 команд любителей и профессионалов. Об итогах турнира рассказали в Минспорте Подмосковья.

В борьбе за трофей имени легендарного баскетболиста и тренера Давида Берлина встретились свыше тысячи любителей стритбола. Игры проходили в 12 возрастных категориях среди мужчин, женщин, юношей и девушек. Отдельным зачетом в рамках соревнований прошли матчи семейных команд.

Главный трофей соревнований выиграла команда из Богородского округа «Ногинская Сталь», а в специальном семейном зачете победила команда «Швецы» из городского округа Лыткарино в составе супругов Дмитрия и Юлии Швец и их детей Ильи и Максима.

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Узнать полные результаты соревнований можно на сайте.

​«Очень масштабное мероприятие! Уровень организации максимально высокий. Я сам начинал с уличного баскетбола, вижу, что дисциплина развивается очень стремительно. Сейчас баскетбол „3 на 3“ можно считать одним из самых популярных видов спорта в России», — поделился мнением баскетбольный блогер Виктор Павленко.

​Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что скоро завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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