Баскетболисты из Богородского округа стали чемпионами областного турнира

Турнир Moscow PRO Basket среди юношей 2011 года рождения проходил с 26 по 28 февраля. На площадке встретились восемь команд из Москвы, Обнинска и Санкт-Петербурга. Соперников разделили на две группы, и борьба развернулась нешуточная.

«Каждый игрок получил бесценный опыт, который поможет двигаться вперед и достигать новых высот», — поделились впечатлениями участники команды.

Помимо командной победы, отличились и отдельные игроки. Дмитрий Борисевич признан лучшим по набранным очкам и получил награду «Характер команды». Гордей Водотыкин вошел в символическую пятерку турнира. Спортсменов подготовил тренер-преподаватель Андрей Триколич.