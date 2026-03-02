Баскетболисты из Богородского округа стали чемпионами областного турнира
Юные спортсмены из Богородского округа стали чемпионами престижных соревнований. Три дня напряженных игр принесли команде спортивной школы олимпийского резерва первое место.
Турнир Moscow PRO Basket среди юношей 2011 года рождения проходил с 26 по 28 февраля. На площадке встретились восемь команд из Москвы, Обнинска и Санкт-Петербурга. Соперников разделили на две группы, и борьба развернулась нешуточная.
«Каждый игрок получил бесценный опыт, который поможет двигаться вперед и достигать новых высот», — поделились впечатлениями участники команды.
Помимо командной победы, отличились и отдельные игроки. Дмитрий Борисевич признан лучшим по набранным очкам и получил награду «Характер команды». Гордей Водотыкин вошел в символическую пятерку турнира. Спортсменов подготовил тренер-преподаватель Андрей Триколич.