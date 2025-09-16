Баскетболисты БК «Химки» стали амбассадорами школьной лиги Подмосковья

Игроки баскетбольного клуба «Химки» Владислав Шарапов и Сергей Михалев стали амбассадорами Школьной лиги Московской области. Проект запустили в 2024 году.

Спортсмены проведут серию мастер-классов для юных участников лиги, где раскроют особенности профессиональной игры в баскетбол и представят свой клуб. 25-летний центровой «Химок» Шарапов и 31-летний форвард Михалев вошли в команду профессиональных наставников. Ранее к проекту уже присоединились Евгений Алдонин, Дмитрий Губерниев, Виктор Кейру, Сергей Карякин, Роман Широков и другие спортсмены.

Школьная лига Подмосковья объединяет соревнования по четырем видам спорта: баскетболу 3×3, волейболу, футзалу и шахматам. В первом сезоне участие приняли более 200 школ из 13 городских округов региона.

В новом сезоне организаторы ожидают рекордное количество участников — свыше 50 тысяч школьников. Торжественная церемония открытия нового сезона запланирована на 9 октября.