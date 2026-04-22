Баскетболистки Люберец вышли в суперфинал Единой школьной лиги

Во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах 21 апреля прошел финал четырех Единой школьной лиги Московской области по стритболу. Спортсменки гимназии № 1 встретились с командой из Богородского округа и одержали победу со счетом 10:8.

Благодаря этому успеху девушки завоевали путевку в суперфинал, который состоится 29 апреля на Live Арене в Одинцове. Глава округа Владимир Волков поприветствовал спортсменок и пожелал удачи участницам соревнований.

«Поздравляю девушек и их тренера Кирилла Заикина. Желаю победы в суперфинале — Люберцы болеют за вас!» — отметил Владимир Волков.

Проект «Единая школьная лига» стартовал по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в октябре 2024 года и уже объединил порядка четырех тысяч команд и более 36 тысяч юных спортсменов. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Спорт России».