Баскетболистки из Мытищ завоевали серебро на первенстве России

Женская сборная по баскетболу из Мытищ прошла в следующий этап первенства России . Она завоевала серебро на межрегиональном уровне, уступив победу команде из Видного.

Межрегиональный этап первенства России по баскетболу среди девушек не старше 16 лет прошел в селе Комягино городского округа Пушкино.

Команда из Мытищ под руководством тренера Наталья Сергеевны Жилиной боролась за выход в группу А. Они сразились с «Спарта&К» из Видного, «Владимирскими львицами», ДЮСШ «Собинка», «Ангарском» ДТДиМ, игроками спортивной школы имени В. Н. Промина в Омске и спортивной школы № 5 в Улан-Удэ.

Самой сложной оказалась игра с командно из Видного. В результате равной и упорной борьбы девушки из Мытищ вырвали победу со счетом 62:60. Однако спортсменки не смогли обыграть курское «Динамо», и заняли второе место в общем зачете. Несмотря на это, им удалось выйти в следующий этап чемпионата России по баскетболу.

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