Баскетболистки из Мытищ заняли пятое место на всероссийских соревнованиях

Спортсменки из Мытищ приняли участие в турнире по баскетболу. Они соревновались с командами из разных регионов России и других стран.

Матчи суперфинала открытого межрегионального турнира по баскетболу «Кубок Феникса» среди команд девушек 2011 года рождения прошли в Рязанской области. Восемь сильнейших команд страны из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь поборолись за призовые места.

Команда спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу из Мытищ под руководством Натальи Жилиной по итогам соревнований заняла пятое место. Участница сборной Дарья Челак стала лучшей по коэффициенту полезности на площадке. Также она оказалась победителем конкурса бросков с точек.

Абсолютным победителем всероссийского турнира стала команда спортивной школы Невского района из Санкт-Петербурга.