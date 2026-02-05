Баскетболистки из Мытищ вышли в суперфинал международного турнира

Спортсменки из Мытищ одержали победу на межрегиональном турнире. Теперь они будут участвовать в суперфинале «Кубка Феникса».

Соревнования прошли в городе Спас-Клепики Рязанской области. В турнире играли команды девушек 2011 года рождения из разных регионов России.

Самой успешной стала команда спортивной школы олимпийского резерва из Мытищ. Девушки обыграли соперниц из Оренбурга, Рязани и Москвы в группе А1, а затем сохранили лидерство в финальных играх.

«Наши спортсменки показали характер и высокий уровень игры. Эта победа — результат серьезной работы всего коллектива», — отметили тренеры.

Нина Кодорова получила звание лучшего игрока команды. Анастасия Саврычева вошла в «символическую пятерку» как лучший легкий форвард и победила в конкурсе «Американка». Анна Толпегина выиграла соревнования по броскам с точек.