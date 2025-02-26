Баскетболистки из Мытищ вышли в финальный этап первенства России

Спортсменки из Мытищинской спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу сразились с соперницами из Москвы. Хозяйки паркета физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» показали отличный результат и завоевали победу.

Матчи второго полуфинального раунда всероссийских спортивных соревнований по баскетболу среди команд девушек до 15 лет прошли в мытищинском физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». Попали в группу сразу два полуфиналиста прошлого сезона первенства страны.

Мытищинская спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу завоевала тогда серебро, а московская спортивная школа олимпийского резерва «Тринта» имени Юрия Равинского финишировала четвертой. Спортсменки явно были сильнее остальных участниц, во всех своих матчах одержав победы с сильным отрывом.

Встреча за первое место, в которой три с лишним четверти впереди была «Тринта» отличилась особым накалом. Московские баскетболистки к последнему перерыву вели с разницей в шесть очков. Хозяйкам паркета удалось активно провести заключительный период, добившись победы (61:56).

Третье место досталось еще одной московской команде из спортивной школе олимпийского резерва «Тимирязевская», далее в турнирной таблице расположились спортивные Школы олимпийского резерва «Самотлор» из Нижневартовска, детско-юношеская спортивная школа «УГМК-Юниор» (Верхняя Пышма) и спортивная школа «Урал-Грейт» (Пермь).