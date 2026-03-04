Баскетболистки из Мытищ выиграли в финале «Кубка Феникса»

Полуфинальный этап престижного межрегионального турнира по баскетболу среди девушек «Кубок Феникса» прошел в Саратове. Спортсменки, родившихся в 2010 году, из разных уголков Подмосковья, приняли участие в соревнованиях.

Воспитанницы Мытищинской школы олимпийского резерва по баскетболу успешно преодолели все этапы турнира и вышли в основной финал. Команда попала в сложную группу, где соперницами стали московские спортивные школы «Тринта», «Динамо» и Центральный спортивный клуб армии, а также главный конкурент по областным соревнованиям — команда «Спарта энд К» из Видного.

Подмосковные баскетболистки на групповом этапе успешно справились с командами из столицы, однако затем уступили «Спарте». Повторная встреча состоялась уже в финале, и на этот раз в принципиальном подмосковном дерби победу одержали мытищинские девушки, занявшие первое место.

«Мы гордимся успехами нашей школы олимпийского резерва по баскетболу и желаем нашим командам побед на самом высоком уровне», — подчеркнула глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.