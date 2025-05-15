Баскетболистки из Мытищ стали победителями областного первенства

Команда девушек 2011 года рождения из мытищинской спортшколы олимпийского резерва по баскетболу вновь пополнила свою копилку наградами. Спортивный коллектив стал победителями первенства Московской области.

Матчи турнира «Финал четырех» проходили в Ногинске. Команда из Мытищ, которая на протяжении всего сезона считалась главным фаворитом, уверенно выступила на групповом этапе, завершив его с идеальным результатом — 16 побед в 16 матчах. Это впечатляющее достижение подчеркивает высокий уровень подготовки и командного духа спортсменок.

Серьезные трудности не помешали в решающей стадии соревнований девушкам под руководством тренера Натальи Жилиной. Они в полуфинале продемонстрировали отличную игру, уверенно обыграв соперниц из спортшколы города Электросталь с итоговым счетом 61:42. Этот матч стал ярким примером мастерства и сплоченности команды.

Баскетболистки из Мытищ в финале продолжили свою победную серию, одержав убедительную победу со счетом 68:29. Этот результат еще раз подтвердил их статус сильнейшей команды региона и стал достойным завершением успешного сезона.