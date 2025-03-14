Баскетболистки из Мытищ победили на первенстве ЦФО

Соревнования по баскетболу прошли в Калуге. Девушкам из Мытищ удалось обыграть соперниц из разных городов, а в финале — победить главных конкуренток из Орла.

Матчи отборочного этапа Центрального федерального округа школьного чемпионата России «КЭС-Баскет» среди команд девушек прошли в Калуге. Московскую область на состязаниях представляли победительницы регионального этапа — баскетбольная команда школы № 24 городского округа Мытищи.

Групповой этап принес нашим девушкам победы над соперницами из Костромской, Ярославской и Липецкой областей, уступили лишь команде Орловской области. Серия плей-офф также стала удачной для мытищинских баскетболисток, они уверенно разобрались с командами Тверской и Смоленской областей.

Финальная борьба развернулась с непобежденными до этого противницами из Орла. Основного времени для определения победителя в столь сильной схватке не хватило.

Только в овертайме девушки сумели взять реванш за поражение на групповом этапе и в итоге принести Мытищам и всей Московской области заслуженную победу со счетом 79:76. Лидер команды Анастасия Ясинская набрала 51 очко в финале, ее признали самым ценным игроком матча.

Тем временем, одноклассники мытищинских баскетболисток в Смоленске пробились в финал первенства Центрального федерального округа школьной лиги «КЭС-Баскет». Они сыграют в финале с хозяевами турнира.

Команды мытищинской школы № 24 добились права сыграть во всероссийском финале школьной баскетбольной лиги.