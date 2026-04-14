Баскетболистки из Мытищ победили на областном чемпионате

Матчи финального этапа первенства Московской области по баскетболу прошли 10 апреля в Люберцах. Команды состояли из девушек 2014 года рождения.

В полуфинале команда мытищинской спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу уверенно обыграла сверстниц из Ногинска со счетом 62:17. В решающем матче сезона они встретились с главными соперницами — спортсменками из видновского «Олимпа». Игра выдалась напряженной и держала зрителей в тревоге до последних секунд.

Мытищинские баскетболистки на протяжении всей встречи вели в счете, но соперницы не давали оторваться, держась на минимальном расстоянии. За минуту до финальной сирены преимущество составляло всего одно очко. Однако подопечные тренера Татьяны Беляевой сумели сдержать финальный натиск и одержали победу со счетом 37:35. Этот результат принес команде золото чемпионата.

Ранее глава округа Юлия Купецкая отмечала, что спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу — настоящая кузница чемпионов, чьи воспитанники прославляют Мытищи далеко за пределами региона.